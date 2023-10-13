"Я не обливал грязью любимую Россию". Ваш Максим...

Ну вот и свершилось. Правда, я не предполагала, что это будет так скоро и так бесцеремонно, даже беспардонно, глядя в глаза , без капли сомнений, без хотя бы даже извинений (мы бы все равно не поверили, но это хотя бы было понятно) - потому что не за что, потому что "Я всегда любил Россию и всегда об этом говорил!".
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