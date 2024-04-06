Расстаться с блеском: мошенники стали охотиться за активами россиян

Мошенников стали интересовать не только деньги, но и различные активы россиян. Так, недавно они сумели выманить ювелирные украшения на 10 млн рублей у пенсионерки в Москве под предлогом необходимости их декларирования.
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