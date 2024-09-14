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Царьград

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Молдавские выборы: риск для Приднестровья или шанс на стабильность?

Молдавские выборы: риск для Приднестровья или шанс на стабильность?

Риски для Приднестровья сохранятся, если победу одержит Санду - считает эксперт Шольников.Предстоящие президентские выборы в Молдове, назначенные на 20 октября, вызывают повышенную тревогу в Приднестровье.

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