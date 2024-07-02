В Иркутской области завели уголовное дело после массового отравления людей в кафе

Посетители кафе в Братске попали в больницу с отравлением. Среди пострадавших есть пять детей.По факту массового отравления людей в общепите в Иркутской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".