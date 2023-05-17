«Напоминает ограду детской площадки» – финны обсуждают строительство забора на границе с Россией

Финны в соцсетях активно обсуждают строительство забора на границе с Россией. Многие не понимают, для чего понадобилось его сооружение.
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