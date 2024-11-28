23 ноября работники УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ принял участие в работе тематический площадки учреждений профессионального технического образования образования в рамках республиканской акции ´Марафон единства´ в Могилёве .
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