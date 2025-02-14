Педиатрический комплекс в Губкинском готов более чем наполовину

Строить большой педиатрический комплекс в Губкинском начали в 2022 году, сейчас уже приступили к облицовке фасада четырехэтажного здания, площадь которого составит почти 12 тысяч квадратных метров, рассказали в департаменте строительства ЯНАО.
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