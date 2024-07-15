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Царьград

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62,5 процента заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

62,5 процента заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

Популярные сервисы доставки могут приводить непригодную к употреблению еду.В 62,5 процента образцов готовой еды, которую можно заказать в популярных сервисах доставки, специалисты обнаружили кишечную палочку и микробов в опасном количестве.

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