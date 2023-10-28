Хуже быть не может: Толпа детей мигрантов избила русского мальчика. Под молчание очевидцев

Россиянин

А вот мне ОЧЕНЬ кажется, что подобными публикациями что то разжигается... Ну а что касается того что народ проходил мимо, и "ничего не замечал", то стоит вспомнить Украину. Там тоже никто "ничего не замечал". "Моя хата с караю, я ничего не знаю". К чему это привело? К майдану. Пиндосы просто ПРАВИЛЬНО воспользовались ситуевиной. Вывод очень простой6 Хватит прятаться. Пора действовать. Если увидели что мигрантыбьют кого то, надо вмешаться и вызвать полицию. Если даже сделаете видеосъемку, то это поможет следствию. Ну а мигрантов кто проштрафился, исключительно домой в кишлак. Если их недоросль начудил, однозначно домой в кишлак всей семей. Пусть там занимаются воспитанием своего отпрыска. Отныне дорога в Россию для них должна быть навсегда закрыта. "Сарафанное радио" до мигрантов очень быстро доведет что почем. Буквально на глазах одумаются и научатся жить по НАШИМ законам. То есть, надо действоать ЖЕСТКО!!! Только жесткие методы способны навести порядок, и жить соблюдая порядок. Это АКСИОМА. Почему наша власть столь мягкотела?