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Хуже быть не может: Толпа детей мигрантов избила русского мальчика. Под молчание очевидцев

Хуже быть не может: Толпа детей мигрантов избила русского мальчика. Под молчание очевидцев

Мигранты избили ребёнка в Ростове.Толпа детей мигрантов напала на ребёнка в Ростове-на-Дону. Около десяти человек били мальчика руками и ногами.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Ну и сколько можно терпеть в России эту ... ???
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3 д.
НН
Надежда Никитина
Гнать всех. Эти &quot;дети&quot; воспитанные &quot;ценными специалистами&quot;.  Где то диаспоры уже закрыли. Закрыть надо все.
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3 д.
Россиянин
А вот мне ОЧЕНЬ кажется, что подобными публикациями что то разжигается... Ну а что касается того что народ проходил мимо, и &quot;ничего не замечал&quot;, то стоит вспомнить Украину. Там тоже никто &quot;ничего не замечал&quot;. &quot;Моя хата с караю, я ничего не знаю&quot;. К чему это привело? К майдану. Пиндосы просто ПРАВИЛЬНО воспользовались ситуевиной. Вывод очень простой6 Хватит прятаться. Пора действовать. Если увидели что мигрантыбьют кого то, надо вмешаться и вызвать полицию. Если даже сделаете видеосъемку, то это поможет следствию. Ну а мигрантов кто проштрафился, исключительно домой в кишлак. Если их недоросль начудил, однозначно домой в кишлак всей семей. Пусть там занимаются воспитанием своего отпрыска. Отныне дорога в Россию для них должна быть навсегда закрыта. &quot;Сарафанное радио&quot; до мигрантов очень быстро доведет что почем. Буквально на глазах одумаются и научатся жить по НАШИМ законам. То есть, надо действоать ЖЕСТКО!!! Только жесткие методы способны навести порядок, и жить соблюдая порядок. Это АКСИОМА. Почему наша власть столь мягкотела?
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3 д.

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