Семак оценил шансы на участие Глушенкова в игре против «Оренбурга»

Футболист ранее получил травму в матче с «Акроном» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травме нападающего команды Максима Глушенкова в матче против «Акрона» (5:1) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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