Москвичей призвали быть внимательными из-за ветра и гололеда

ГУ МЧС России предупреждает москвичей о дожде со снегом и гололёде в скором времени. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня в Москве ожидаются дождь со снегом, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица, а также усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/ с», — говорится в публикации ГУ МЧС.