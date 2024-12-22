Родство музыки со словом – МОЩЬ! Из бескрайних и часто довольно мутных просторов интернета вынесло мне настоящую жемчужину первой величины – друзья прислали мне ссылку на группу с говорящим названием «Железный Авангард» и ее альбом «Послушайте!».