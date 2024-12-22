Родство музыки со словом – МОЩЬ! Из бескрайних и часто довольно мутных просторов интернета вынесло мне настоящую жемчужину первой величины – друзья прислали мне ссылку на группу с говорящим названием «Железный Авангард» и ее альбом «Послушайте!».
«Послушайте!»
Комментарии
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Natali
Альбом действительно очень стоящий! Никогда бы не подумала, что Маяковский так гармонично ляжет на метал! Больше всего понравились "Левый марш" и "Товарищу Нетте" - прям уууух! 🤘🤘🤘
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12 час.
надежда чернышенко
Наконец то!
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2 час.
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