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Мы из Советского Союза

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  • надежда чернышенко
    Наконец то!«Послушайте!»
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«Послушайте!»

«Послушайте!»

Родство музыки со словом – МОЩЬ! Из бескрайних и часто довольно мутных просторов интернета вынесло мне настоящую жемчужину первой величины – друзья прислали мне ссылку на группу с говорящим названием «Железный Авангард» и ее альбом «Послушайте!».

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Комментарии
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Natali
Альбом действительно очень стоящий! Никогда бы не подумала, что Маяковский так гармонично ляжет на метал! Больше всего понравились &quot;Левый марш&quot; и &quot;Товарищу Нетте&quot; - прям уууух! 🤘🤘🤘
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12 час.
надежда чернышенко
Наконец то!
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2 час.

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