Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ»

Полнометражный фильм «Мононокэ» от студии EOTA выйдет в японский прокат 26 июля с подзаголовком «Бумажный зонтик».
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