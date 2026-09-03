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Tether представила офлайн-модели ИИ для перевода 19 африканских языков

Tether представила офлайн-модели ИИ для перевода 19 африканских языков

Эмитент стейблкоинов Tether выпустила семейство моделей нейронного машинного перевода с открытым исходным кодом, предназначенных для работы полностью в автономном режиме на телефонах и ноутбуках, охватывающих 19 африканских языков, на которых говорит примерно половина населения континента.

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