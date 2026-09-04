Chinese Rare-Earth Suppliers Halt US Shipments As Decoupling Fears Surge The scenario we viewed as inevitable appears to be materializing, validating our decision to intensify coverage of the US-China decoupling theme and the Western-aligned miners positioned to supply the West if Beijing further weaponizes critical material exports, as it has throughout the Trump 2.
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