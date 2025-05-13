Выставка в Сеуле, посвященная мультфильмам Pixar

В Сеуле открыли самую большую в мире выставку, посвященная произведениям Pixar. Захватывающих экспозиции позволят посетителям окунуться в миры любимых мультфильмов: «История игрушек», «В поисках Немо», «Корпорация монстров», «Вверх», а также в недавние хиты, такие как «Элементаль» и «Головоломка» и не только.