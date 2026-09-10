13-летний водитель мопеда пострадал при столкновении с «ГАЗелью»

На улице Школьной столкнулись «ГАЗель» и мопед «Альфа», сообщает канал «Автоклуб Касимов». Авария случилась в среду, 9 сентября, в 19.
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