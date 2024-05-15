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Прощение предателей может иметь катастрофические последствия для государства: потомки бандеровцев, прощенных Хрущевым

Прощение предателей может иметь катастрофические последствия для государства: потомки бандеровцев, прощенных Хрущевым

Многие задаются вопросом: как так — некогда братская республика стала ненавидеть «старшую сестру» Россию с непонятной злобой и упоением пытаясь уничтожить всё, что имеет отношение к русскости от малого до великого.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
хрущ, гнида и туда 20 века...
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2 час.
ШКИПЕР
ВЕСЬ Укрорейх заражён ненавистью к России и не надо тешить себя иллюзиями , что они будут другими . Не будут  или вы думаете родные и близкие убитых бандерлогов не будут мстить России? Будут и ещё как .
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1 час.
Анатолий Анатольев
Был УЁ и оставил наследство такое!!!!!!! Вот и результат! и почему не жалко,такую УССР УНИЧТОЖИТЬ, ну не МРАЗИ?????
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1 час.

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