Прощение предателей может иметь катастрофические последствия для государства: потомки бандеровцев, прощенных Хрущевым

Многие задаются вопросом: как так — некогда братская республика стала ненавидеть «старшую сестру» Россию с непонятной злобой и упоением пытаясь уничтожить всё, что имеет отношение к русскости от малого до великого.
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