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Газета «Культура»

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Московская консерватория отметила 160-летие

Московская консерватория отметила 160-летие

В Московской консерватории прошел концерт в честь 160-летия учреждения. Программу открыла Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича в исполнении Концертного симфонического оркестра под управлением художественного руководителя, заслуженного артиста России Анатолия Левина.

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