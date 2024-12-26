Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Моё понимание темы такое, что Творец склонен предоставлять определённому индивидууму получить факты, которые разрушат...Прошлая жизнь. За...
  • Воробей
    - “ВЛАДЫКА БУДДА СКАЗАЛ, что мы не должны верить в то, что сказано, лишь потому, что так было сказано; не должны вер...Прошлая жизнь. За...
  • Воробей
    - “Конечно были сотрудники, но были и клеветники, которые в России были опровергнуты только в 90-х годах прошлого век...Прошлая жизнь. За...

Велесова книга. Сотрудничество с богами

Велесова книга. Сотрудничество с богами

Наши предки никогда не гнушались сотрудничать со своими родными Богами (Правь) и пращурами ушедшими в мир иной (Навь).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Прекрасно! История народа не возможна без религии-Вера в Господа своего и есть стимул к жизни,красивой, мирной и необъятной.
Ответить
17 час.
Александр Смеричинский
Наши Боги нас рабами не кличут и не господа они нам но наши родители и покровители.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх