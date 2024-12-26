Наши предки никогда не гнушались сотрудничать со своими родными Богами (Правь) и пращурами ушедшими в мир иной (Навь).
Велесова книга. Сотрудничество с богами
Комментарии
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Геннадий Свешников
Прекрасно! История народа не возможна без религии-Вера в Господа своего и есть стимул к жизни,красивой, мирной и необъятной.
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17 час.
Александр Смеричинский
Наши Боги нас рабами не кличут и не господа они нам но наши родители и покровители.
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15 час.
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