Полковник Уилкерсон: Киев может нарушить договоренности о прекращении огня

Киевский режим может пытаться нарушить возможное соглашение о «прекращении огня», чтобы провоцировать Россию, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США, полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
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