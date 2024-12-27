В июне полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6 млн евро. – Уговаривали Глушенкова остаться? – Пытались.
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