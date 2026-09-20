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Температуры нет, а кашель есть: терапевт — о «холодной простуде», которая опасней, чем кажется

Температуры нет, а кашель есть: терапевт — о «холодной простуде», которая опасней, чем кажется

На необычное недомогание последние несколько недель активно жалуются в соцсетях — люди пишут, что чувствуют себя абсолютно разбитыми и нездоровыми, но температуры при этом нет.

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