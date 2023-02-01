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Бой Усик – Фьюри может состояться 29 апреля

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри продолжают переговоры по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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