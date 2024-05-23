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Франция ответила на ядерное предупреждение России. Ядерная ракета пронеслась быстрее звука

Франция ответила на ядерное предупреждение России. Ядерная ракета пронеслась быстрее звука

Франция ответила на ядерное предупреждение России и провела свои учения. Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что модернизированная ракета, способная нести ядерный заряд, пронеслась быстрее звука.

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Eduard
Уничтожить Францию легче чем Россию!
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Eduard
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