Франция ответила на ядерное предупреждение России. Ядерная ракета пронеслась быстрее звука

Франция ответила на ядерное предупреждение России и провела свои учения. Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что модернизированная ракета, способная нести ядерный заряд, пронеслась быстрее звука.
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