Без названия и комментариев. Появилось фото фугасно-зажигательных бомб ОФЗАБ-500УМПК на подвеске Су-34: "Осколочно-фугасного утра, господа нацисты!" - написано на еще одном средстве эффективной дехинзиризации.
Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...
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аа
алиса алиска
В логике англосаксов прослеживаются, как бы сказали психиатры, признаки паралогичного аморфного мышления (например, когда из казалось бы, простых причинно-следственных связей мироустройства, умудряются выстраивать конструкцию, где основные признаки половой принадлежности теряются и они уже сами не могут понять кто мужик, а кто баба у них) и резонерства, т.е. прослеживаются все признаки латентной шизофрении. У них массовый психоз, как бывало в средневековье. Или у них когнитивный диссонанс, как минимум. Они втягивают в эти логические и эмоциональные конструкции нездорового видения мира, своих детей с младых ногтей, сбивая детское мышление в строну шизофрении. Так их уловил диавол, вот пусть его и продолжают славить, хоть тут у них есть логика.
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2 час.
ГС
Геннадий Свидерский
А где славяне на усраине? Покажите хоть одного . Исторически их там никогда небыло . Были попытки размешать чубатых со словянами , как выясняется , это несовместимо.
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2 час.
аа
алиса алиска
и сразу попутно! Родители россияне, аккуратно берегите детей, от такой инфо-ловушки, как терианы. Детям вообще-то свойственно перевоплощаться для принятия полноты и многообразия мира, это их элементы развития, но в норме - это на краткое время и в возрасте до 5-7-10 лет. Если ребенок не может выбраться из этого образа, это испокон веков настораживало психиатров всего мира, т.к. это часто - начало шизофренического процесса. А если это становится модой и вдувается в мозги ребенка, ребенок искусственно подсаживается на нарушения восприятия схемы тела, если сутками себя ощущает иным. То жаль мне его в будущим, особенно, если есть бреши в наследственности по псих заболеваниям, аутизму, пусть даже эти бреши и в 10-м поколении, но тогда вопрос - у кого нет этих брешей?
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2 час.
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