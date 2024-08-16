Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...

аа алиса алиска В логике англосаксов прослеживаются, как бы сказали психиатры, признаки паралогичного аморфного мышления (например, когда из казалось бы, простых причинно-следственных связей мироустройства, умудряются выстраивать конструкцию, где основные признаки половой принадлежности теряются и они уже сами не могут понять кто мужик, а кто баба у них) и резонерства, т.е. прослеживаются все признаки латентной шизофрении. У них массовый психоз, как бывало в средневековье. Или у них когнитивный диссонанс, как минимум. Они втягивают в эти логические и эмоциональные конструкции нездорового видения мира, своих детей с младых ногтей, сбивая детское мышление в строну шизофрении. Так их уловил диавол, вот пусть его и продолжают славить, хоть тут у них есть логика.

ГС Геннадий Свидерский А где славяне на усраине? Покажите хоть одного . Исторически их там никогда небыло . Были попытки размешать чубатых со словянами , как выясняется , это несовместимо.