Путин вручит премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин в День работника культуры, который ежегодно отмечается 25 марта, проведет заседание Совета по культуре и искусству, а также вручит в Кремле премии молодым деятелям культуры.
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