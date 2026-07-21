Счастлива как никогда: сияющая Паулина Андреева выступила на свадьбе брата

Актриса спела для молодоженов. Паулина Андреева Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressПаулина Андреева, оформившая весной развод с режиссером Федором Бондарчуком, блистала на свадьбе младшего брата Игоря.
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