В результате давки у стадиона в индийском Бангалоре погибли 11 человек

В индийском городе Бангалор произошла массовая давка, унёсшая жизни как минимум 11 человек. Трагедия разыгралась у стадиона «Чиннасвами», где тысячи фанатов собрались поздравить команду Royal Challengers Bengaluru с первой за 18 лет победой в индийской премьер-лиге по крикету.