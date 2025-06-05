В результате давки у стадиона в индийском Бангалоре погибли 11 человек

В индийском городе Бангалор произошла массовая давка, унёсшая жизни как минимум 11 человек. Трагедия разыгралась у стадиона «Чиннасвами», где тысячи фанатов собрались поздравить команду Royal Challengers Bengaluru с первой за 18 лет победой в индийской премьер-лиге по крикету.
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