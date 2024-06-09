Опасности уколов для похудения и ‘волшебных’ таблеток: предупреждения врачей Ирэн ОрлонскаяТекст о том, что многие люди ищут быстрые и «волшебные» способы похудеть, но в реальности следует придерживаться здорового образа жизни, включающего в себя сбалансированное питание и физическую активность.