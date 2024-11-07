В Удмуртии предприниматель подозревается в совершении мошенничества при оказании транспортных услуг

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах Удмуртской Республики по подозрению в мошенничестве задержан 44-летний индивидуальный предприниматель, оказывавший транспортные услуги Обществу с ограниченной ответственностью.
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