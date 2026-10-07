Хуситы нанесли удары по аэропортам и военным базам в Саудовской Аравии Официальные представители йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об ударах по объектам на территории Саудовской Аравии.
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