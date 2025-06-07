Мединский: контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, однако группа переговорщиков Киева даже не прибыла на место обмена.
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