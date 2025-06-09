Поворотный момент в конфликте: российская армия пошла на Днепропетровск

8 июня российская армия впервые продвинулась в Днепропетровскую область в центре Украины. 90-я танковая дивизия в составе группы войск “Центр”, вышла к западной границе Донецкой области и продолжила наступление на Днепропетровск.
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