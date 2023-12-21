Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Силовик разгласил гостайну и получил срок

Силовик разгласил гостайну и получил срок

В Коми суд вынес приговор экс-силовику за разглашение гостайны Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, разгласившего сведения, составляющие государственную тайну.

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Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
Да,наши гуманные суды,когда касается чиновников.Если бы был простой человек,получил бы по полной программе
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