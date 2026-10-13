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Тульские новости

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Коммерческий перевозчик повысит тарифы на два маршрута в регионе

Тарифы повысили на маршрутах №206 «Новомосковск — Тула» и №208К «Узловая — Тула».Коммерческий перевозчик ООО «Новомосковская а/к 1411» уведомил Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о пересмотре тарифов с 15 октября на два междугородных направления.

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