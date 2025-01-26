Call-центр по интернет-мошенничеству выявили в Казахстане

В рамках заключенного меморандума между правоохранительными органами и операторами связи, при координации Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Алматы, сотрудниками ДП города выявлен факт функционирования Call-центра интернет-мошенничества, передает inAktau.
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