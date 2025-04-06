Apple отодвинула выпуск устройства для управления умным домом на 2026 год По дан...

Apple отодвинула выпуск устройства для управления умным домом на 2026 годПо данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple больше не планирует выпустить в этом году устройство Home Hub, которое станет центром управления умным домом.
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