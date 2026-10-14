В СЗФО заготовили 34,3 млн куб. м древесины, показав рост на 2% год к году, в остальных округах зафиксировали снижение.
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