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WSJ: в администрации Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил США

WSJ: в администрации Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил США

В администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил страны для потенциального одновременного сдерживания угрозы из Китайской Народной Республики, Российской Федерации и КНДР.

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