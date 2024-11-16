WSJ: в администрации Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил США

В администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил страны для потенциального одновременного сдерживания угрозы из Китайской Народной Республики, Российской Федерации и КНДР.
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