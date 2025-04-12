Три школы Свердловской области получили по 1 000 000 рублей на развитие

В Свердловской области подвели итоги очередного этапа образовательного проекта «Верный отличник». В рамках прямого эфира на «Областном телевидении» 10 апреля были объявлены победители 3-й учебной четверти и 2-го триместра, а также вручены призы лучшим ученикам, классам, учителям и школам региона.