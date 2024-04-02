«Санкции? Не для всех»: Россия импортирует не менее 3600 роскошных автомобилей

По состоянию на июль 2023 года Россия импортировала не менее 3600 автомобилей класса люкс с начала спецоперации на Украине, несмотря на то, что страны «Большой семерки» ввели ограничения на экспорт таких товаров в РФ в начале марта 2022 года.