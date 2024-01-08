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Стали известны даты начала следующего сезона РПЛ и Кубка России по футболу

Следующий сезон Российской премьер-лиги по футболу стартует 19 июля, а спустя два дня начнется розыгрыш Кубка России 2024/25, сообщает РИА Новости со ссылкой на положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу.

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