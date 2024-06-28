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Комик Харламов впервые назвал Катерину Ковальчук своей женой

Комик Харламов впервые назвал Катерину Ковальчук своей женой

Российский комик Гарик Харламов официально стал мужем Катерины Ковальчук в начале июня. Поклонники не знали о его новом семейном положении, пока молодожены не начали отдых на горном курорте и не поделились этой новостью.

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