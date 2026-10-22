Рисунок на тарелке — это просто красивый декор или уже полноценный товарный знак? И американская, и российская практика ставят перед производителями посуды один и тот же вопрос: где проходит граница между обычным узором, который не воспринимается как указание на источник, и обозначением, способным индивидуализировать товар и его производителя.