Рисунок на тарелке — это просто красивый декор или уже полноценный товарный знак? И американская, и российская практика ставят перед производителями посуды один и тот же вопрос: где проходит граница между обычным узором, который не воспринимается как указание на источник, и обозначением, способным индивидуализировать товар и его производителя.
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