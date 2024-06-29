Составы с кузбасским углем идут по пути, начертанному Сталиным

Первые грузовики, предназначенные для Индии, отправляются из России прямой! Никакого выхода к европейским морям, дальневосточным портам и прочим извилистым путям и дорогам как? Вдоль Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии