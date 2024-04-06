CAS: самый чистый воздух находится над Антарктидой

Где находится место с самым чистым воздухом на планете, узнали австралийские учёные. Исследователи из Университета Монаша выяснили, что меньше всего загрязнений — над Южным океаном, который омывает Антарктиду.
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