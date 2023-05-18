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«Ман Сити» деклассировал «Реал», «Краснодар» в финале Кубка России, отмена Гран-при Эмилии-Романьи и другие новости

«Ман Сити» деклассировал «Реал», «Краснодар» в финале Кубка России, отмена Гран-при Эмилии-Романьи и другие новости

1. «Манчестер Сити» дома растерзал «Реал» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, нанеся «Мадриду» крупнейшее поражение в ЛЧ с 2009 года.

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