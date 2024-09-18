Силовики выехали в Нижний Тагил бороться с терроризмом

Двухдневные масштабные учения для силовиков начинаются в Свердловской области. 18 и 19 сентября в Нижнем Тагиле будут отрабатываться действия по пресечению терактов и ликвидации либо минимизации их последствий на социальной инфраструктуре и объектах ФСИН.
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