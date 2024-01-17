Королева Камилла поощрила роман c Карлом III в роли заложника

Книга была выбрана для обсуждения в светском обществе Королева Великобритании Камилла решила взять для своего книжного клуба в соцсетях роман, в котором ее муж король Карл III и другие члены королевской семьи оказываются в заложниках.
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